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Лена Миро назвала Ксению Бородину «терпилой в любви»

Как считает блогер, ведущая проекта «Дом-2» терпит похабное отношение к себе мужчин.

Лена Миро назвала Ксению Бородину «терпилой в любви»
Бородиной, как считает Миро, пользуются мужчины/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро назвала ведущую проекта «Дом-2» Ксению Бородину «терпилой в любви». Поводом для такого высказывания стали слова бывшего возлюбленного Бородиной Михаила Терехина. Ранее в интервью он сказал, что расстался с телеведущей из-за своего тяжелого характера. Также он утверждал, что под конец отношений с Бородиной откровенно ею пользовался. Кроме того, у них не было физического притяжении друг к другу.

Миро не понимает, почему Бородина оплачивала за Терехина все счета и глотала обидные слова в свой адрес. Как считает Миро, сейчас картина нисколько не изменилась. Только на смену Михаилу Терехину пришел «другой шкаф» – бизнесмен Курбан Омаров. Это супруг телеведущей.

Как считает Миро, в нынешнем браке Бородина «отпилила себе нос», чтобы нравиться супругу. Миро задалась вопросом, почему взрослая, уверенная в себе женщина так поступает. Она считает, что ее просто не любят мужчины.

Как отметила Лена Миро, Ксения Бородина любит мужчин жалкой, истеричной, ревнивой, пропитанной страхом любовью бабы. При этом вторые половинки не отвечают ей взаимностью.

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Ксения БородинаКурбан ОмаровЛена МироМихаил Терехин
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Лена Миро назвала Ксению Бородину «терпилой в любви»
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