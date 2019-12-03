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«Трудно быть невестой»: Виктория Лопырева выходит замуж

Молодая мама занимается выбором свадебного платья.

«Трудно быть невестой»: Виктория Лопырева выходит замуж
Виктория Лопырева. Фото https://www.instagram.com/lopyrevavika/

36-летняя Виктория Лопырева впервые выходит замуж за своего бойфренда Игоря Булатова. У пары уже есть 10-месячный ребенок Марк Лионель, однако официально отношения они решили оформить только сейчас. Невеста уже посетила свадебный салон, чтобы подобрать подвенечное платье.

До знакомства с Викторией бизнесмен уже состоял в браке с Татевик Карапетян (дочь бизнесмена Самвела Карапетяна). Однако супруги расстались, когда женщина была беременна вторым ребенком.

И вот, прожив около года со своим отвоеванным возлюбленным, Виктория дождалась – пара играет свадьбу. Радостную новость звезда сообщила в своем личном блоге. Она призналась, что ей очень приятно быть невестой.

«Чем девушка может заниматься в половине девятого вечера? В салон свадебных платьев пришла. Это такое непростое дело, я вам скажу. Это все невероятно красиво. Но я совершенно не понимаю, как справиться с этой задачей», — пожаловалась она подписчикам с невероятно довольным видом.

Отметим, что официально замуж Виктория выходит первый раз. Ее отношения с футболистом Федором Смоловым были гражданскими. Пара рассталась в 2015 году.

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«Трудно быть невестой»: Виктория Лопырева выходит замуж
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