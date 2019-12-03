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Никаких диет и уход за собой в машине: Водянова раскрыла секреты топ-моделей

Наталья создала свой блог на YouTube-канале.

Никаких диет и уход за собой в машине: Водянова раскрыла секреты топ-моделей
Наталья Водянова. Фото Global look press

Топ-модель Наталья Водянова решила последовать примеру многочисленных звезд и создать свой блог на YouTube. А пока любимица публики запустила промо-ролик, показав в нем самые яркие моменты, о которых расскажет позже. Выпуски будут появляться в Сети каждую пятницу в 17.00.

Судя по содержанию ролика, топ-модель вовсе не придерживается строгой диеты. Спагетти в томатном соусе – вот любимая пища Водяновой. Кстати, это уже не первое заявление Натальи о том, что она просто обожает мучное. Ранее она рассказывала о своей привязанности к слоеным французским булочкам с шоколадом. Недавно, вернувшись из отпуска по России в свой парижский дом, первое, что она сделала – это побежала в кондитерскую за любимой сдобой.

Кроме того, в ролике модель разбила миф об особом уходе, которого придерживаются знаменитости. Может, другие звезды и пропадают в салонах, но только не Водянова. Порой ей приходится даже ноги брить в автомобиле.

И еще один яркий момент из жизни Натальи бросается в глаза – это ее страсть к экстриму. Отдыхая в Сочи этой осенью, она с легкостью отправила своего старшего сына Лукаса на «тарзанку». В тот момент, когда он кричал во время падения, модель просто умирала со смеху. Этот кадр тоже вошел в ролик.

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Никаких диет и уход за собой в машине: Водянова раскрыла секреты топ-моделей
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