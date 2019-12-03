Канделаки сравнила ситуацию вокруг Асмус с травлей южнокорейских певиц

Телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале встала на защиту актрисы Кристины Асмус и ее мужа, юмориста Гарика Харламова. Как известно, после выхода на экраны картины «Текст» на актрису ополчились поклонники. Всему виной откровенная сцена с ее участием. Досталось и ее супругу Гарику Харламову. Многие поклонники творчества Кристины Асмус не оценили, что супруг разрешает играть жене в таких откровенных постельных сценах с другими актерами.

Канделаки напомнила, что в адрес Кристины Асмус поступило огромное количество угроз. В какой-то момент звезда фильма «Текст» стала опасаться за свою безопасность. Телеведущая считает, что ситуация похожа на травлю, которая развернулась в Южной Корее, где атаке хейтеров подверглись две популярные местные певицы Солли и Гу Хара. Как известно, девушки покончили жизнь самоубийством с разницей в месяц друг за другом.

«Ну а что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта», – заявила Тина Канделаки.

Как сказала телеведущая, люди часто обрушивают на звезд огромное количество негатива. При этом никто не думает, что чувствует человек «на другом конце провода». Некоторые высказывания действительно могут больно ранить. Канделаки считает, что в стране должен быть принят закон, по которому за подобные оскорбления на ровном месте хейтеры бы несли наказание.