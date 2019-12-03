«У меня принципы»: Миро объяснила, почему, в отличие от Собчак, не рожает ребенка

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» объяснила, почему она не заводит детей. В отличие от светской львицы Ксении Собчак, у которой, как известно, есть сын Платон. Она напомнила, что в свое время телеведущая называла детей гаденышами и говорила, что рожать не будет. При этом она родила сына от бывшего мужа, актера Максима Виторгана, как только вышла за него замуж. Как считает Миро, Собчак предала свои принципы и наплевала на них.

Как отметила Лена Миро, у нее достаточно средств, чтобы родить. Она спокойно может оплатить будущему наследнику нянек и поможет поступить в Гарвард, но она не собирается этого делать.

«Но я не рожаю. Не хочу. У меня принципы. Да, можете считать меня дрянью, но я перед собой и перед вами честна. Я честно говорю — не хочу ребенка. И так же откровенно вам скажу, что вместо ми-ми-ми с ним я с большим удовольствием напишу вам очередную статью и посижу в комментариях», — заявила Лена Миро.

Как сказала блогер, она живет в гармонии с собой. Если кто-то считает ее тварью, то переубеждать она таких подписчиков не собирается. Как считает Миро, Собчак дети совершенно не интересуют. Ей больше нравится проводить время на презентациях и общаться со своими подружками. Как добавила Миро, Ксению интересует только лояльность толпы. Она боится ее и втайне ненавидит.