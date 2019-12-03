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«Мне уже больше 80 лет»: Жванецкий сделает перерыв в программе «Дежурный по стране»

По словам сатирика, импровизировать ему сейчас уже сложновато.

«Мне уже больше 80 лет»: Жванецкий сделает перерыв в программе «Дежурный по стране»
Жванецкий на время покинет программу "Дежурный по стране"/http://globallookpress.com/

Писатель и сатирик Михаил Жванецкий принял решение о творческом перерыве в роли ведущего популярной программы «Дежурный по стране». Ее он, напомним, ведет с 2002 года.

Михаил Жванецкий. Фото
Жванецкий сделает творческий перерыв в работе/http://globallookpress.com/

Как сказал сатирик, дает о себе знать его солидный возраст. В этом году звезде исполнилось уже 85 лет. «Импровизировать уже сложновато, мне уже больше 80 лет», — сказал популярный сатирик.

Он также подчеркнул, что последние выпуски программы были для него мучительны. В программе требуется оперативно отвечать на вопросы, а это, как он отметил, для него уже непросто. Многое он стал забывать. Импровизировать на ходу, как он сказал, «свойство более молодых мозгов».

Михаил Жванецкий подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем. Он находится в прекрасной форме. Писатель буквально на днях вернулся из Казани, где у него прошел концерт. Он надеется, что руководители программы от его услуг окончательно не откажутся.

Сам Жванецкий хотел бы участвовать в программе, когда у него накопится какой-то материал для нее. Кстати, создатели передачи уже сказали, что готовы на любые условия сатирика. В планах изредка устраивать телемосты со Жванецким, в ходе которых он будет общаться со своими поклонниками, сообщает ТАСС.

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Тэги:

казаньМихаил ЖванецкийПрограмма "Дежурный по стране"
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«Мне уже больше 80 лет»: Жванецкий сделает перерыв в программе «Дежурный по стране»
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