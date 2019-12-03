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«Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке

Майкл Чарльз не смог удержаться перед красотой и умом Ольги Грищенко.

«Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке
Майкл Рокфеллер. Фото https://www.instagram.com/michael.rockefeller/

Об этом мечтает практически каждая девушка – вдруг стать женой одного из Рокфеллеров. Молодого, красивого, состоятельного. Однако Джокер в колоде выпадает далеко не всем. Россиянка Ольга Грищенко никогда не желала найти богатенького спонсора, а просто настойчиво с 18 лет трудилась, шла по карьерной лестнице вверх и работала над собой. А миллионер появился на этом пути случайно.

Ольга в настоящее время работает вице-президентом компании «Синергия», а ранее была одним из руководителей «Роснефти». С Майклом Чарльзом Рокфеллером девушка стала общаться вначале онлайн – по работе. Постепенно деловая переписка переросла в личную. Уже тогда, признается миллионер, он заинтересовался уверенной и умной россиянкой.

«Ольга показалась мне гармоничной во всем – идеальный баланс между женственностью и решительностью. Чем больше мы разговаривали, тем больше меня к ней тянуло», – рассказал он изданию HELLO.

В этом году пара наконец решилась встретиться в реале. Рокфеллер намеревался приехать к Ольге в Москву, но та отвергла это предложение. Она прекрасно понимала, что нормального общения не получится – сильно занята на работе. Поэтому решено было взять отпуск и вместе уехать в Грецию. И вот здесь между ними зажглись настоящие чувства.

Ольга вспоминает их встречу спокойно. Настоящая «железная леди» признается, что у нее никогда не уходила земля из-под ног от общения с мужчинами, но она оценила элегантный вид Майкла и его приятную манеру общения. А вот у Рокфеллера душа воспылала не по-детски.

«С каждым днем я все больше убеждался, что Ольга – та самая, та, о которой мечтаешь. Честно скажу, влюбился довольно быстро, но тщательно это скрывал», – признался мужчина.

Майкл довольно скоро сделал предложение Ольге, а она не отказалась, хоть и старше его, имеет сына-студента. Они уже четко распределили обязанности по дому: лидером в отношениях будет жена, а муж возьмет на себя ответственность за семью и детей. Жить они будут в Лондоне, хотя жених намеревался приехать в Россию.

Девушка заявила, что не хочет вливаться в семейный бизнес миллиардеров, планируя быть независимой от мужа в вопросе финансов.

Свадьбу молодые запланировали на весну следующего года. Состоится торжество в стране, где они впервые встретились – в Греции.

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«Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке
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