«Это к шестому мужу»: Лолите за музыкальные заслуги подарили шубу

Лолита Милявская пришла на премию «Золотой хит» от телеканала Music Box в прозрачном черном комбинезоне. Под ним у звезды было только нижнее белье.

Наряд сидел на певице замечательно! Ни грамма лишнего веса, и только приятные женственные формы открывались взору зрителей. Любопытно, что этот комбинезон Лолита приобрела без примерки. Об этом позже она сообщила в своем блоге.

Глядя на похорошевшую звезду, у публики глаз радовался. Все-таки развод иногда действует на женщин целительным образом. Ну и Лолита была бы не самой собой, если бы не преминула вспомнить про свое новое разведенное положение.

После вручения статуэтки премии «Золотой хит» за музыкальные заслуги Лолите подарили несколько подарков. Самый примечательный – шикарная шуба, которая села на фигуру певицы идеально.

«Пусть мужчина наденет ее на меня — это будет к шестому мужу!» — не смогла удержаться от комментария звезда.

Вспомнила Милявская и про свой возраст, когда ей преподнесли набор косметики.

«В свои 56 лет желаю себе огромного роста в карьере и вечной молодости с вами и с пластическим хирургом», — заявила певица.

Напомним, в настоящее время Лолита судится со своим бывшим мужем Дмитрием Ивановым за то, чтобы признать этот брак фиктивным. Артистка утверждает, что супруг был полностью у нее на содержании. Кроме квартиры, имущества и кругленькой суммы в полмиллиона, за ним осталось израильское гражданство, которое он получил за счет Лолиты. Адвокат Сергей Жорин вместе со своей подопечной намерен лишить Дмитрия этих приятных бонусов.