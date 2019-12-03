Звездный стиль

«Это к шестому мужу»: Лолите за музыкальные заслуги подарили шубу

На премии «Золотой хит» звезда появилась в откровенном наряде.

«Это к шестому мужу»: Лолите за музыкальные заслуги подарили шубу
Лолита Милявская. Фото Михаила Фролова. КП

Лолита Милявская пришла на премию «Золотой хит» от телеканала Music Box в прозрачном черном комбинезоне. Под ним у звезды было только нижнее белье.

Наряд сидел на певице замечательно! Ни грамма лишнего веса, и только приятные женственные формы открывались взору зрителей. Любопытно, что этот комбинезон Лолита приобрела без примерки. Об этом позже она сообщила в своем блоге.

Глядя на похорошевшую звезду, у публики глаз радовался. Все-таки развод иногда действует на женщин целительным образом. Ну и Лолита была бы не самой собой, если бы не преминула вспомнить про свое новое разведенное положение.

После вручения статуэтки премии «Золотой хит» за музыкальные заслуги Лолите подарили несколько подарков. Самый примечательный – шикарная шуба, которая села на фигуру певицы идеально.

«Пусть мужчина наденет ее на меня — это будет к шестому мужу!» — не смогла удержаться от комментария звезда.

Вспомнила Милявская и про свой возраст, когда ей преподнесли набор косметики.

«В свои 56 лет желаю себе огромного роста в карьере и вечной молодости с вами и с пластическим хирургом», — заявила певица.

Напомним, в настоящее время Лолита судится со своим бывшим мужем Дмитрием Ивановым за то, чтобы признать этот брак фиктивным. Артистка утверждает, что супруг был полностью у нее на содержании. Кроме квартиры, имущества и кругленькой суммы в полмиллиона, за ним осталось израильское гражданство, которое он получил за счет Лолиты. Адвокат Сергей Жорин вместе со своей подопечной намерен лишить Дмитрия этих приятных бонусов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильЛолита МилявскаяЛолита Милявская и Дмитрий ИвановМилявскаяСергей Жорин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это к шестому мужу»: Лолите за музыкальные заслуги подарили шубу
Интересно?
Поделись с друзьями: