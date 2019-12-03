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Алла Духова объяснила, почему не продаст «Тодес»

Как отметила хореограф, ей уже не первый раз задают подобные вопросы, намекая, что она устала.

Алла Духова объяснила, почему не продаст «Тодес»
Духова не будет продавать "Тодес"/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая спросила ее, готова ли она когда-нибудь продать свой легендарный балет, который знают во всем мире.

Алла Духова. Фото
Духова не будет продавать «Тодес»/http://globallookpress.com/

«Мне уже задавали этот вопрос. Подруга говорила, что ты находишься на работе с утра до ночи. Предложила продать его и отдохнуть. Если честно, это уму непостижимо. Даже представить себе такое не могу. Как это можно продать? Даже страшно об этом подумать. Это все-таки дело всей моей жизни», — заявила Алла Духова.

Также хореограф рассказала о том, как проводит свободное время. Оказывается, она обожает гулять со своим семнадцатилетним сыном Константином в парке недалеко от дома. По словам Духовой, у которой еще есть сын Владимир, ее дети живут на два города – часто бывают в Риге и Москве. Сама она также летает в столицу Латвии. Как правило, там она проводит июль, а также на пару недель выбирается в январе. Как известно, в Риге прошли ее детские годы. Много времени хореограф проводит со своей пятилетней внучкой Софией, которая уже неплохо танцует.

«В свободное время я обожаю путешествовать. Перезагружаюсь моментально. Как новенькая после отдыха. Не так давно ездила в Перу и Эквадор. Очень понравилось в этих странах», — заметила Алла Духова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой""Русское радио"Алла ДовлатоваАлла ДуховаБалет "Тодес"
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Алла Духова объяснила, почему не продаст «Тодес»
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