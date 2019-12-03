НОВОСТИ

Стало известно, какие автомобили предпочитает Юлия Михалкова

Экс-участница «Уральских пельменей» ездит на внедорожниках с высокой посадкой и большим клиренсом.

Стало известно, какие автомобили предпочитает Юлия Михалкова
Михалкова ездит на дорогих автомобилях/http://globallookpress.com/

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова предпочитает ездить на внедорожниках с высокой посадкой и большим клиренсом. Одно время она передвигалась на белом внедорожнике Volvo XC90. Эту машину отличает то, что она ездит как на бензине, так и на дизеле.

Затем звезду можно было увидеть на немецком кроссовере черного цвета BMW X6. Также, по данным журналистов, Михалкова ездила на Mercedes-Benz G 63 AMG и Rolls-Royce. Как видно, все машины, которые были в автопарке у Юлии Михалковой, – элитные. Удивляться этому в общем-то не стоит. Звезда привыкла жить на широкую ногу, что, впрочем, она заслужила. Как известно, она много работает, сообщает издание car.ru.

Отметим, что Юлия Михалкова ушла из шоу «Уральские пельмени» около года назад. Звезда отмечала, что ей захотелось развивать собственные проекты. В частности, сейчас она снимает шоу с интеллигентным юмором и кулинарную передачу.

Юлия Михалкова отмечала, что работа у нее не из легких. Так, на съемках кулинарного шоу не так давно она посетила несколько ресторанов и попробовала пельмени. Всего за один вечер ей пришлось съесть более пятидесяти штук. Звезда говорила, что с такими темпами ей будет непросто держать себя в форме. Впрочем, Юлия Михалкова часто посещает спортзал, поэтому вряд ли ей грозит лишний вес.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дорогие иномаркишоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стало известно, какие автомобили предпочитает Юлия Михалкова
Интересно?
Поделись с друзьями: