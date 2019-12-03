Стало известно, какие автомобили предпочитает Юлия Михалкова

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова предпочитает ездить на внедорожниках с высокой посадкой и большим клиренсом. Одно время она передвигалась на белом внедорожнике Volvo XC90. Эту машину отличает то, что она ездит как на бензине, так и на дизеле.

Затем звезду можно было увидеть на немецком кроссовере черного цвета BMW X6. Также, по данным журналистов, Михалкова ездила на Mercedes-Benz G 63 AMG и Rolls-Royce. Как видно, все машины, которые были в автопарке у Юлии Михалковой, – элитные. Удивляться этому в общем-то не стоит. Звезда привыкла жить на широкую ногу, что, впрочем, она заслужила. Как известно, она много работает, сообщает издание car.ru.

больше по теме Юлия Михалкова установила личный рекорд по поеданию пельменей Звезда сейчас снимает собственную кулинарную передачу.

Отметим, что Юлия Михалкова ушла из шоу «Уральские пельмени» около года назад. Звезда отмечала, что ей захотелось развивать собственные проекты. В частности, сейчас она снимает шоу с интеллигентным юмором и кулинарную передачу.

Юлия Михалкова отмечала, что работа у нее не из легких. Так, на съемках кулинарного шоу не так давно она посетила несколько ресторанов и попробовала пельмени. Всего за один вечер ей пришлось съесть более пятидесяти штук. Звезда говорила, что с такими темпами ей будет непросто держать себя в форме. Впрочем, Юлия Михалкова часто посещает спортзал, поэтому вряд ли ей грозит лишний вес.