НОВОСТИ

Алла Духова собиралась замуж за акробата или клоуна

Как отметила хореограф, если бы не сломанная нога, то ее жизнь сложилась по-другому.

Алла Духова собиралась замуж за акробата или клоуна
Духова могла выйти замуж за клоуна/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей цирковой карьере. Возможно, она бы никогда не ушла из цирка, если бы однажды не сломала ногу.

Алла Духова. Фото
Духова могла выйти замуж за акробата или клоуна/http://globallookpress.com/

«Во время представления я вскочила на барьер. Мой партнер в этот момент споткнулся и упал всем своим весом на мою ногу. Три месяца я не выступала. Потеряла форму, чуть поправилась», — сказала Алла Духова, которую после этого происшествия в цирке уже видеть не хотели.

По словам известного хореографа, если бы не это повреждение, то она бы не ушла из цирка. «Вышла бы замуж за акробата или клоуна и работала бы там по сей день. Уверена в этом», — заявила она.

Как сказала Духова, сегодня у международного балета «Тодес» 127 филиалов в разных городах страны. География огромна. Как заявила она, в их балете «затанцует любой». Причем лучшие из лучших часто ездят в зарубежные командировки и показывают свое мастерство перед европейской публикой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой""Русское радио"Алла ДовлатоваАлла ДуховаБалет "Тодес"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алла Духова собиралась замуж за акробата или клоуна
Интересно?
Поделись с друзьями: