Алла Духова собиралась замуж за акробата или клоуна

Как отметила хореограф, если бы не сломанная нога, то ее жизнь сложилась по-другому.

Художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей цирковой карьере. Возможно, она бы никогда не ушла из цирка, если бы однажды не сломала ногу.

«Во время представления я вскочила на барьер. Мой партнер в этот момент споткнулся и упал всем своим весом на мою ногу. Три месяца я не выступала. Потеряла форму, чуть поправилась», — сказала Алла Духова, которую после этого происшествия в цирке уже видеть не хотели.

По словам известного хореографа, если бы не это повреждение, то она бы не ушла из цирка. «Вышла бы замуж за акробата или клоуна и работала бы там по сей день. Уверена в этом», — заявила она.

Как сказала Духова, сегодня у международного балета «Тодес» 127 филиалов в разных городах страны. География огромна. Как заявила она, в их балете «затанцует любой». Причем лучшие из лучших часто ездят в зарубежные командировки и показывают свое мастерство перед европейской публикой.