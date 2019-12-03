«Весь в папу»: ролик с танцующим сыном Лазарева взорвал Интернет

Ролик с танцующим сыном Сергея Лазарева взорвал Интернет. Пятилетний мальчик столь самозабвенно отплясывал брейк на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой, что просто не смог остаться незамеченным.

Напомним, девочке исполнилось 8 лет, ее знаменитый папа не поскупился – организовал шикарный праздник на Рублевке, вложив в него сумму в 1 млн. рублей.

«Сынуля жжет. Ну, главное, концовка запоминающаяся! Танцор Диско отдыхает!» — написал про своего отпрыска певец в личном блоге.

В конце Никита довольно эпично встает в позу типичного брейк-дансера, скрестив руки. Горячий номер был исполнен на конкурсе танцоров, который организовали аниматоры праздника. Вот только одержал победу мальчик или нет, Сергей почему-то не сообщил. В любом случае, в сердцах поклонников Лазарева ребенок однозначно стал маленьким лидером.

Заметим, что Никита уже не первый раз приобретает популярность в Сети благодаря своим танцевальным наклонностям. Ровно год назад на пятилетии Гарри и Лизы Галкина он точно так же поразил зрителей брей-дансом. И, хотя многие хейтеры злословили тогда о погрешностях в его хореографии, темперамент и горячее желание выделиться мальчика, брали верх и заставляли закрыть глаза на некоторую неотточенность движений.