«Я никогда не избивал Ольгу»: Тарасов поставил точку в истории с Бузовой

Ранее в одном из интервью ведущая «Дома-2» утверждала, что ей якобы приходилось сталкиваться с домашним насилием.

В декабре исполнится ровно три года с момента развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Ни для кого не секрет, что футболист счастлив в браке с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. 25-летняя возлюбленная спортсмена подарила бывшему мужу ведущей телестройки дочку Милану, в июле малышке исполнился годик. А не так давно супруги поделились радостным известием: они ждут пополнения в семье. Напомним, что у Дмитрия есть старшая дочь Ангелина от экс-возлюбленной Оксаны Пономаренко.

В недавнем интервью Ольга Бузова заявила, что ей якобы приходилось сталкиваться с домашней насилием. По словам поющей телеведущей, в подобные моменты она испытывала страх и стыд. При этом девушка не стала рассказала, кто именно проявлял насилие по отношению к ней. Сам Тарасов позже обратился в «Комсомольскую правду», заявив, что он «никогда не избивал Ольгу». Таким образом, футболист решил поставить точку в истории с Бузовой.

В интервью Teleprogramma.pro, в преддверии выхода нового шоу «План Б», близкий друг телеведущей — Тимур Батрутдинов — заявил, что Ольга «ранена в сердце» и всех потенциальных женихов будет сравнивать с бывшим мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым, которого когда-то любила.