В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

И это не Jingle Bells.

На Западе рождественская песня — это целый жанр. Артисты записывают их целыми сборниками, потом они целыми сутками крутятся по радио в декабре. Новогодний дух — это, конечно, прекрасно, но многие считают, что в музыке его становится слишком много.

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая. Как передает портал Variety, лидером этого антирейтинга стала композиция All I Want for Christmas is You Мэрайи Кэри, выпущенная в 1994 году.

На втором месте оказалась песня Do They Know It’s Christmas? группы Band-Aid, на третьем — I Wish It Could Be Christmas Everyday группы Wizzard, на четвертом — Merry Xmas Everybody группы Slade.

Без сомнения, хорошо известная в России песня Last Christmas группы Wham! обосновалась на пятой строчке. А вот точно известная всем композиция Jingle Bells в исполнении трио The Andrews Sisters заняла только десятое место.

А если бы в нашей стране проводили опрос на самую надоевшую новогоднюю песню, какую предложили бы вы?