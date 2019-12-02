«Рву свою задницу»: звезда «Игры престолов» стал «Человеком года»

Австралийская версия журнала GQ признала «Человеком года» голливудского актера Джейсона Момоа (он же Кхал Дрого, он же Аквамен). 40-летний артист написал пост в Instagram об этом достижении. Он признался, что очень рад награде, хотя и не смог получить ее лично, так как отмечал День благодарения с семьей. Актер связал это признание со своей деятельностью экологического активиста, а не с ролями в кино.

«Надеюсь, это потому, что я рву свою задницу, пытаясь остановить использование одноразового пластика и строительство телескопа на нашей священной горе на Гавайях», — написал он.

Момоа призвал людей поступать правильно, чтобы «прекрасно провести время на этой планете», и добавил, что у него еще много работы в этом плане.

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Добавим, что актер участвовал в кампании по отказу от пластиковых упаковок, призывая поклонников использовать материалы, которые легче переработать.