Певица забыла слова гимна России на торжественной церемонии и на ходу придумала новые

В социальных сетях обсуждают казус одной певицы на спортивном состязании в городе Дмитрове. Недавно там прошел чемпионат России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На торжественное открытие турнира пригласили 57-летнюю артистку Тамару Череповскую, она должна была вживую спеть гимн страны.

И вот участники построились, высокопоставленные гости с серьезными лицами встали на сцене, прозвучал первый аккорд музыкального символа Российской Федерации, а следом за ним все услышали строчки: «Россия — держ… Державная наша Россия! Любимая наша родная земля!» Запись с этим необычным выступлением сейчас гуляет по Интернету.

Пользователи Сети возмущены, как можно быть приглашенным исполнять гимн и не знать его слов, когда их даже школьники заучивают наизусть. Оказалось, текст песни просто вылетел из головы Тамары. Ей после этого казуса самой было обидно до слез.

«Как говорится, и на старуху бывает проруха. Вышла, а у неё прям в голове какой-то щелчок, и вылетели все слова. А потом пошло всё нормально, и закончила она хорошо», — цитирует директора певицы Андрея Миличенко Telegram-канал «Подъем!»

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Известно, что Череповская является артисткой московского цыганского театра «Ромэн», часто играет цыганок в постановках и сериалах. В ее фильмографии значатся «Кармелита» и «Улицы разбитых фонарей».