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Конец эпохи: в Москве навсегда закрылся легендарный кинотеатр «Соловей»

Один из крупнейших кинотеатров Европы проработал 30 лет.

Конец эпохи: в Москве навсегда закрылся легендарный кинотеатр «Соловей»
Кинотеатр «Соловей». Фото: wikimedia.org

Слухи о том, что один из самых крупных кинотеатров России и всей Европы снесут, бесповоротно подтвердились. В воскресенье 1 декабря в «Соловье» прошёл последний сеанс. Кинотеатр на Красной Пресне попрощался со зрителями фильмом «Великий диктатор» Чарли Чаплина, тем самым, которым и открылся в 1989 году.

В последний день здесь постелили красную дорожку, разыграли бесплатные билеты на сеанс, а директор киноцентра выступил с прощальной речью. Юрий Соловей сравнил происходящее с культовым романом Джорджа Оруэлла «1984», сказав: «Ложь – это новая правда. Особенно, если эту ложь повторяют более трех раз». Так Юрий подчеркнул, что слухи о пожароопасности здания – вымысел и на самом деле причина закрытия кинотеатра совсем в другом.

Сотрудник МЧС в кинозале
Сотрудник МЧС в кинозале. Фото: КП/Абрамов Андрей

Речь владельца кинопроката встретили бурными аплодисментами. А по окончании последнего сеанса зрительница по имени Алина приковала себя наручниками и отказалась покидать зал до тех пор, пока ей не будет организована встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным и владельцем здания Вадимом Меркиным. В конце концов девушку освободил слесарь и её увезли в отделение полиции, но утром отпустили без составления протокола.

Другая отчаянная посетительница 20-летняя Ирина Хазанова объявила голодовку и весь день просидела возле здания в образе грустного мима с плакатом в руках. Девушка даже собиралась остаться там на всю ночь, но неравнодушные зрители уговорили её отправиться домой, так как на улице заметно похолодало. Студентка уехала, но заявила, что голодовку не прекратит.

В этот вечер вокруг «Соловья» ещё долго продолжалась стихийная акция протеста. К киноцентру несли цветы и свечи, люди пели песни, выкрикивали лозунги и водили хороводы. На фоне этой своеобразной панихиды грузчики выносили на улицу инвентарь из кинотеатра. Здание планируют снести уже в декабре и построить на его месте 21-этажный комплекс с офисными помещениями, бассейном и вертолётной площадкой на крыше.

Кадр из к\ф "Амели", 2001
Кадр из к\ф «Амели», 2001

К слову, легендарный многозальный киноцентр «Соловей» поставил более 195 рекордов по самому продолжительному прокату фильмов. Одним из них стала лента «Амели», которую показывали 37 месяцев, а также кинокартина Паоло Соррентино «Великая красота» – 74 месяца.

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Конец эпохи: в Москве навсегда закрылся легендарный кинотеатр «Соловей»
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