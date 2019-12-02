«Надо всем молиться»: муж Сенчуковой высказал свое мнение о здоровье Заворотнюк

57-летний солист группы «Дюна» не скрывает: он, как и другие звездные коллеги Анастасии Заворотнюк, переживает за состояние актрисы из сериала «Моя прекрасная няня». Виктор Рыбин напомнил, что и сам некогда боролся с тяжелым недугом. Медики диагностировали у музыканта онкозаболевание. Тот же диагноз врачи поставили и его жене — рак кожи. По словам певца, они с Натальей Сенчуковой не стали скрывать от прессы и поклонников случившееся. Рыбин утверждает, что им было важно своим примером показать людям, что нужно действовать, не откладывать профилактические осмотры.

При этом музыкант поддерживает решение родственников Анастасии Заворотнюк, которые решили хранить молчание там, где речь заходит о здоровье актрисы. Виктор считает, что они имеют на это полное право. Ведь это их личное дело, настаивает певец. По мнению мужа Сенчуковой, если возлюбленная Петра Чернышева до сих пор так и не появилась на публике, то дела скорее всего «обстоят очень тяжело». Артист призвал всех небезразличных помолиться об Анастасии в надежде на то, что в ее состоянии произойдет улучшение.

«Там дело куда более серьезное и сложное, если Настя не появляется на публике… Нам всем надо молиться», — отметил Виктор Рыбин в интервью «Дни.ру».

Напомним, что муж Анастасии Заворотнюк — фигурист Петр Чернышев — из-за гастролей в Белоруссию был вынужден отлучиться из Москвы. Спортсмен вместе с Татьяной Навкой выступает в ледовом шоу «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств».