«Всё буду называть своими именами»: Стас Барецкий выпустит книгу «Брат 3»

Шоумен Стас Барецкий пишет книгу. Об этом он эксклюзивно рассказал сайту Teleprogramma.pro. Ранее стало известно, что бывший участник группировки «Ленинград» снимет фильм «Брат 3». Он написал сценарий для этой картины, а потом решил переработать его и издать полноценной книгой. Сейчас из-за занятости 47-летний артист пишет ее по ночам — добавляет своей истории новые художественные элементы. Затем он отправиться на поиски подходящего издательства.

«В моей книге злодеем будет Сельянов, это продюсер первых двоих «Братьев», и я там всё буду называть своими именами. В книге будут Волочкова, Джигурда — всё, как я хотел в фильме. И мне никто не сможет это запретить», — рассказал Барецкий.

Он поделился, что Настей Волочковой будут звать хозяйку борделя, имя Джигурды достанется киллеру, а Нагиева — сутенеру. В обозначенном борделе будут зависать звезды, причем те, кто, по словам Стаса, имеет гомосексуальную ориентацию, будут приезжать туда за мальчиками. Так что книга еще и раскроет некоторые грязные тайны шоу-бизнеса. По сюжету, главный герой ограбит бордель вместе с бандиткой по фамилии Шурыгина и попутно узнает о российских звездах много нового.

Рукопись у музыканта почти готова, он лишь сомневается, стоит ли выпускать ее раньше фильма. По его словам, история получилась настолько интересной, что ему не терпится издать ее поскорее. Если удастся продать книгу издательству за 3-5 миллионов рублей, у шоумена появятся деньги для создания фильма. Напомним, в Интернете уже есть петиции о запрете съемок этой картины.