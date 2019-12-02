НОВОСТИ

«Я редкостный подонок»: Батрутдинов признался в своих сексуальных похождениях

Телеведущий поделился секретами успеха у женщин.

«Я редкостный подонок»: Батрутдинов признался в своих сексуальных похождениях
Тимур Батрутдинов. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

В новом выпуске Youtube-шоу «А поговорить?» приглашенный гость Тимур Батрутдинов рассказал о своей бурной молодости времен зарождения Comedy Club. По словам актера, как только начались гастроли, для него как будто «открылся портал с девушками», у него было желание «перетоптать всю Россию» и о сексуальных похождениях знаменитости знают практически во всех городах страны. Как рассказывает телеведущий, буквально в каждом городе страны у него была своя возлюбленная.

Как рассказывает Тимур, максимум в его постели одновременно были три девушки. «Главное гибкость и знание нужных точек», — заявил артист.

В тот же период сексуальных экспериментов у актера был период «секса из жалости». Как объяснил Тимур, когда он понимал, что заведение скоро закроется и девушка будет вынуждена покинуть его в одиночестве, потому что никто из мужчин не выбрал ее объектом для утех, в дело вступал он, в роли спасителя. По словам звезды, в девушках, которых не разбирают сразу, заложено много скрытого сексуального потенциала.

«Я редкостный подонок, отношений у меня было несколько» — а эта фраза Тимура разбила сердца многих красоток, как выяснилось, звезда годами встречался одновременно с несколькими девушками. Неудивительно, что теперь он не может найти ту единственную.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Батрутдинов личная жизньИрина ШихманНовости googleТимур БатрутдиновТимур Батрутдинов новостишоу "А поговорить?"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я редкостный подонок»: Батрутдинов признался в своих сексуальных похождениях
Интересно?
Поделись с друзьями: