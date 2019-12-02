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«Шоу устроим, денег заработаем»: Джигурда готов избить Малахова

Скандальный шоумен дал интервью радио «Комсомольская правда», где выразил желание боксерского поединка.

«Шоу устроим, денег заработаем»: Джигурда готов избить Малахова
Актер Никита Джигурда. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Напомним, громкий конфликт между Никитой Джигурдой и Андреем Малаховым произошел после выхода передачи ведущего канала «Россия-1», где он рассказал об эскорт-услугах известных актрис. После чего Джигурда обозвал Малахова «трусом и извращенцем» и вызвал на боксерский поединок.

Никита Джигурда на радио «Комсомольская правда». Кадр из передачи
Никита Джигурда на радио «Комсомольская правда». Кадр из передачи

В беседе с ведущими радио «Комсомольская правда» Марией Бачениной и Давидом Шнейдеровым, шоумен заявил, что в цивилизованном мире фейки, вброшенные через прессу, караются штрафами за клевету. А когда он попытался подать в суд, ему сказали, что это ток-шоу, где «все понарошку».

Телеведущий Андрей Малахов. Фото
Телеведущий Андрей Малахов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Джигурда отметил, что вызвал Малахова на дуэль еще ранее, считая, что тот виновен в бесплодии его жены Марины Анисиной, у которой случился выкидыш из-за «стресса, спровоцированного скандальными телепередачами». А после выхода программы об эскорт-услугах, шоумен еще больше разозлился и теперь настаивает на поединке:

«Я увидел, как возмутились Самбурская, Рудова, Маша Шукшина, которых Андрюша занес в передачу об эскорт-услугах, он их так вскользь упомянул, юридически вроде все чисто…».

Актер Никита Джигурда. Фото
Актер Никита Джигурда. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

По словам Джигурды, кроме обиды за «уважаемых девчонок», его привела в негодование угроза Андрея Малахова «навалять ему»: «То есть он знал тогда, что я ослаблен после микроинсульта. И я говорю: Андрюша, не сдерживай себя, давай на ринг пойдем, ты на 10 лет моложе, весовая категория одна, у меня 85 кг, ты выставляешь фотографии себя накачанного. Наваляй Джигурде. Шоу устроим, денег заработаем. А он молчит. Забился в норку и молчит. Типа, что эта информация пройдет незамеченной».

Однако сам возмущенный музыкант уверяет, что не собирается спускать ситуацию на тормозах.

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Андрей МалаховвызовМарина АнисинаНикита ДжигурдаНовости googleСкандал
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«Шоу устроим, денег заработаем»: Джигурда готов избить Малахова
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