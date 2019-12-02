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«Общая некультурность»: Боярский возмутился хулиганскими выходками болельщиков

Перед матчем «Спартак» – «Зенит» в Санкт-Петербурге в отделениях полиции побывали почти сто человек.

«Общая некультурность»: Боярский возмутился хулиганскими выходками болельщиков
Михаил Боярский осудил фанатов, которые хулиганят на улицах ФОТО: Илья СМИРНОВ/КП

Известный киноактер, музыкант и по совместительству футбольный болельщик Михаил Боярский высказал свое мнение относительно поведения фанатов. Он возмутился ситуациями, когда на улицах устраивают потасовки перед матчами и нарушают общественный порядок.

Актер затронул не только ситуацию в Сан-Марино, когда капитана сборной России Артема Дзюбу встретили матерными словами, но и многочисленные задержания болельщиков перед матчем «Спартак» – «Зенит», который прошел в Санкт-Петербурге 1 декабря, сообщает телеканал «360».

«Понятия «фанаты» и «культура» несовместимы! – заявил Боярский сайту Радио «КП». — Когда спортивный азарт перерастает в хамство, драки и оскорбления, самое время подключаться правоохранительным органам. Пока это проявление общей некультурности».

Михаил Боярский отметил, что любое проявление неуважительного отношения к игрокам, независимо от их принадлежности к ФК, стоит расценивать как хулиганство.

По данным портала «Фонтанка.ру», именно мелкое хулиганство стало основным поводом для задержания фанатов. К утру 1 декабря в отделениях полиции побывали 86 человек, большинство из них — 81 задержанный — это болельщики «Спартака», пятеро — зенитовцы. Почти все получили протоколы о мелком хулиганстве, а некоторые были наказаны за появление на улице в пьяном виде.

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Тэги:

«Спартак»Артем ДзюбаЗенитМихаил БоярскийНовости googleфутбол
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«Общая некультурность»: Боярский возмутился хулиганскими выходками болельщиков
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