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Лазарев пришел на вечеринку к наследнице Киркорова без годовалой дочки

Алле-Виктории исполнилось восемь лет. По этому случаю певец организовал для именинницы детский праздник.

Лазарев пришел на вечеринку к наследнице Киркорова без годовалой дочки
Сергей Лазарев (Фото: Globalloopkress.com)

Сергей Лазарев принял приглашение Филиппа Киркорова. Поп-король сцены устроил для Аллы-Виктории детский праздник по случаю ее дня рождения. Наследнице экс-супруга Аллы Борисовны исполнилось восемь лет.

Среди гостей на торжестве был замечен и бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой в компании пятилетнего сына Никиты. Примечательно, что на детский праздник певец пришел без годовалой дочери Анны. Напомним, что о рождении малышки Лазарев рассказал в студии ток-шоу «Секрет на миллион». По словам Кудрявцевой, она даже не догадывалась, что у ее экс-бойфренда появился второй ребенок. Сам Сергей отметил, что у его детей стопроцентное родство. При том, что малышей вынашивали разные суррогатные матери, у них одна биологическая мама на двоих.

На личной страничке в Instagram певец опубликовал фотоотчёт, который был сделан на детском празднике в честь именинницы. Лазарев поблагодарил Филиппа Бедросовича за приглашение, отметив, что маленькому Никите очень понравилось в гостях у Аллы-Виктории. Пока Сергей находился с сыном на вечеринке, за его дочуркой приглядывала няня.

«Какой же веселый день рождения Филипп устроил для Аллы-Виктории! Получили невероятное удовольствие и взрослые и дети!!! Праздник по мотивам сказки «Аладдин». Было здорово, вкусно, ярко, шумно и весело! С Днем рождения, прекрасную Аллу-Викторию! Пусть растет и радует каждый день новыми успехами», — добавил певец.

Ранее в одном из интервью Филипп Киркоров признался, что назвал свою дочь в честь самым дорогих ему женщин — ныне покойной мамы Виктории Марковны и бывшей супруги Аллы Пугачевой.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей ЛазаревФилипп Киркоров
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Лазарев пришел на вечеринку к наследнице Киркорова без годовалой дочки
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