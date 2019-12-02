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Стас Михайлов зарабатывал на торговле пирожками 10 тысяч долларов

Как отметил музыкант, он оставил прибыльный бизнес ради музыки.

Стас Михайлов зарабатывал на торговле пирожками 10 тысяч долларов
Стас Михайлов неплохо зарабатывал на продаже пирожков/http://globallookpress.com/

Певец Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как они с другом пекли и продавали пирожки. Времена были непростые. Песни исполнителя успехом не пользовались.

«Мы с другом заработали за сезон десять тысяч долларов. Но на следующий год надо было вкладывать деньги в этот бизнес, развивать его. Я понял, что если сейчас этим займусь, то уйду из профессии. А я все-таки хотел петь», — заметил он.

Вскоре музыкант попал на подпевки к Филиппу Киркорову. Это случилось на одном из фестивалей.

«Филипп тогда как раз выпустил песню «Атлантида». Он был в таком красивом белом костюме. Я, кстати, занял на этом музыкальном конкурсе второе место. Мне даже номер в гостинице не дали», — сказал певец.

Затем Михайлов вместе с другом Сергеем Кононовым стал распространять кассеты со своими песнями по радиостанциям. «Конечно, никто не звонил. Хотя я оставлял свой домашний телефон. Тогда сотовых еще не было. Приходилось целый день сидеть около телефона и ждать звонка», — сказал он.

Слава же началась для него с радио «Шансон». Его песню «Свеча» заметили и стали крутить на этой радиостанции. «Эта песня стала большим локомотивом. Она потащила за собой все. Затем начались первые концерты и пришел большой успех», — заметил Стас Михайлов.

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Тэги:

Программа "Судьба человека"Радио "Шансон"Сергей КононовСтас Михайлов
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Стас Михайлов зарабатывал на торговле пирожками 10 тысяч долларов
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