Стас Михайлов зарабатывал на торговле пирожками 10 тысяч долларов

Певец Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как они с другом пекли и продавали пирожки. Времена были непростые. Песни исполнителя успехом не пользовались.

«Мы с другом заработали за сезон десять тысяч долларов. Но на следующий год надо было вкладывать деньги в этот бизнес, развивать его. Я понял, что если сейчас этим займусь, то уйду из профессии. А я все-таки хотел петь», — заметил он.

Вскоре музыкант попал на подпевки к Филиппу Киркорову. Это случилось на одном из фестивалей.

«Филипп тогда как раз выпустил песню «Атлантида». Он был в таком красивом белом костюме. Я, кстати, занял на этом музыкальном конкурсе второе место. Мне даже номер в гостинице не дали», — сказал певец.

Затем Михайлов вместе с другом Сергеем Кононовым стал распространять кассеты со своими песнями по радиостанциям. «Конечно, никто не звонил. Хотя я оставлял свой домашний телефон. Тогда сотовых еще не было. Приходилось целый день сидеть около телефона и ждать звонка», — сказал он.

Слава же началась для него с радио «Шансон». Его песню «Свеча» заметили и стали крутить на этой радиостанции. «Эта песня стала большим локомотивом. Она потащила за собой все. Затем начались первые концерты и пришел большой успех», — заметил Стас Михайлов.