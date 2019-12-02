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«Папа разбился, и дед разобьется»: отец Стаса Михайлова перестал летать после слов внучки

Музыкант рассказал, как трагедия с братом отразилась на его семье.

«Папа разбился, и дед разобьется»: отец Стаса Михайлова перестал летать после слов внучки
Отец Стаса Михайлова ушел из профессии после смерти сына/http://globallookpress.com/

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что после того, как его брат разбился на вертолете недалеко от Красной Поляны в возрасте 27 лет, отец навсегда перестал летать. Причем случилось это после слов его внучки, которая потеряла отца.

Валерий Михайлов. Фото
Брат Стаса Михайлова погиб в авиакатастрофе/Кадр из программы «Судьба человека»

«Она сказала на похоронах: «Папа разбился, и дед разобьется». После этого мой отец уже никогда не мог сесть в вертолет, хотя работал до этого бортмехаником долгие годы. После той трагедии в нашей семье наступили сложные времена. Для отца вертолеты были делом всей жизни. Он имеет орден Дружбы народов. Он был инструктором. Возил молодых бортмехаников по стране. И пришлось от всего отказаться. Уйти из профессии было для него очень непростым шагом», — заметил Стас Михайлов.

Как сказал музыкант, его отец в молодости работал пилотом у президента Гвинейской Республики. Он закончил военное училище. Был одним из самых опытных механиков в Советском Союзе.

«В 26 лет он попал по распределению в Адлер. Они с мамой жили в подвале. Очень тяжелые были времена. Когда погиб брат, я понимал, что вся ответственность за родителей и его семью теперь лежит на мне. Но я ничего не мог сделать», — сказал певец.

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АдлерВалерий МихайловПрограмма "Судьба человека"Стас Михайлов
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«Папа разбился, и дед разобьется»: отец Стаса Михайлова перестал летать после слов внучки
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