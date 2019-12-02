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«У меня аллергия на свадьбы»: Тимур Батрутдинов поделился секретами своего прошлого

Телеведущий провел множество церемоний бракосочетания и не каждая из них закончилась успешно.

«У меня аллергия на свадьбы»: Тимур Батрутдинов поделился секретами своего прошлого
Тимур Батрутдинов. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Во время съемок YouTube-шоу «А поговорить?» комик Тимур Батрутдинов рассказал ведущей Ирине Шихман несколько личных секретов, которыми ранее ни с кем не делился. Прежде всего, юморист пришел на съемку с огромным букетом алых роз, которые вручил Ирине. Женщина осталась крайне довольна и немного смущена подарком, пообещав, что ее мужчина сегодня вечером будет звонить Тимуру и выяснять подробности этого внезапного подарка.

Как выяснилось, до начала карьеры в Comedy Тимур вел свадьбы в Санкт-Петербурге. Его девушка была директором ресторана, а сам он в этом же заведении проводил торжества. Всего Батрутдинов провел более сотни церемоний, зачастую даже по две одновременно, в одном зале объявлял перерыв на танцы и тут же бежал в другой, в котором танцы как раз заканчивались. По словам звезды, главной его задачей было напоить гостей за первый час, после чего люди были готовы участвовать даже в самых нелепых конкурсах.

Самой ужасной свадьбой, по словам Тимура, была та, в которой брат невесты, а по совместительству десантник, напился за первые 15 минут, после чего выразил неодобрение выбором своей сестры, вызвал на бой жениха, причинил ему травмы и ушел в ночь.

«У меня аллергия на свадьбы. Когда свадьба будет у меня, она будет для моей избранницы и для родственников, но не для меня, потому что я знаю эту кухню изнутри. Бывало такое, что даже невеста заигрывала со мной», — разоткровенничался телеведущий.

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Ирина ШихманТимур Батрутдиновшоу "А поговорить?"
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«У меня аллергия на свадьбы»: Тимур Батрутдинов поделился секретами своего прошлого
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