Брат Стаса Михайлова накрыл собой ребенка, когда рухнул вертолет

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» подробно рассказал о смерти своего брата. Валерию было всего 27 лет, когда он разбился на вертолете. По словам исполнителя, это самая страшная трагедия в его жизни. Брату, которого он безумно любил, в будущем он посвятил несколько своих песен.

«Я как раз в мае пришел из армии, а в июле брата не стало. Это случилось недалеко от Красной поляны. До дома, Адлера, они чуть не долетели. Вертолет упал. Я до сих пор не могу свыкнуться с этой мыслью. Бог, к счастью, так устроил человека, что он не может все время думать о горе. Брат, когда упал вертолет, накрыл собой ребенка. Мальчик остался жив. Дай Бог ему здоровья», — заявил Стас Михайлов.

Как отметил музыкант, в вертолете погибли еще два человека. А вот отец ребенка выжил. Причем этот человек падал на вертолете уже второй раз в своей жизни.

«Ситуация была неконтролируемая: 2200 метров над горами. А потом рассыпалась шестеренка редуктора. Они увидели между горами речушку. Хотели в нее плюхнуться, но на высоте 150 метров клин случился в воздухе. Все рассыпалось. Меня взяли в спасательный экипаж. По расположению тел в вертолёте можно было понять, что они ползли к выходу. Значит, после падения они были живы. Мальчик с отцом выбежали из вертолёта. Они были в состоянии шока, а так, возможно, смогли бы помочь другим», — сказал Стас Михайлов.