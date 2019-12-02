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«Я навеки твой!»: Сергей Шнуров признался Челябинску в любви

Шоумен посвятил эпатажный стих суровому городу.

«Я навеки твой!»: Сергей Шнуров признался Челябинску в любви
Сергей Шнуров. Фото: КП/Золото Олег

Российский певец Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram признание в «любви до гроба» Челябинску.

Накануне шоумен выступил в городе с концертом в рамках своего прощального тура, анонсированного в марте. Шуточный стих лидер группировки «Ленинград» подкрепил фотографией, на которой он сидит на городской остановке, сложив в руки в форме «сердца».

«Питер не в обиде! Кроме Бухареста, Много что я видел, Но нет прекрасней места, Так любовь до гроба, Пела тетивой. Эх, Челяба, Я навеки твой!» — написал исполнитель.

Отметим, что концерт в Челябинске собрал больше 9000 зрителей. По словам Шнурова, этот гастрольный тур закончится 31 декабря и станет последним. О дальнейших творческих планах группировки пока неизвестно.

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«Я навеки твой!»: Сергей Шнуров признался Челябинску в любви
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