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Усы Пескова: дочь пресс-секретаря президента запустила свою маску в Instagram

Рекламируют знаменитые усы Лиза, Татьяна Навка и, конечно же, сам Дмитрий Песков.

Усы Пескова: дочь пресс-секретаря президента запустила свою маску в Instagram
"Усы Пескова": Лиза Пескова запустила свою маску в Instagram ФОТО: https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Дочка пресс-секретаря президента России Лиза Пескова запустила в Instagram свою маску. Выбор пал на знаменитые усы Дмитрия Пескова.

21-летняя Елизавета объясняет, что это очень популярный элемент образа родителя и он, конечно же, будет интересен многим пользователям.

Лиза Пескова представила свою первую маску в Instagram Фото: https://www.instagram.com/lisa_peskova/
Лиза Пескова представила свою первую маску в Instagram
Фото: https://www.instagram.com/lisa_peskova/

«Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске», — рассказывает девушка.

Чтобы получить себе такую же авторскую маску, достаточно просто подписаться на ее создателя. После того, как процедура будет выполнена, усы станут доступны в Stories.

Татьяне Навке тоже подошли "усы Пескова".
Татьяне Навке тоже подошли «усы Пескова».
Фото: https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Рекламная кампания у данной маски на зависть многим — представляют новинку не только сама Лиза, но и ее знаменитый родитель. А вместе с ними «усы Пескова» примерила Татьяна Навка, ей они тоже оказались к лицу.

 Ранее Дмитрий Песков рассказал, чем Владимир Путин займется 31 декабря. Последний рабочий день в этом году выпадает во вторник и президент будет трудиться, сообщает 5-tv.ru.

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Тэги:

Дмитрий ПесковЛиза ПесковаТатьяна Навкаусы
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Усы Пескова: дочь пресс-секретаря президента запустила свою маску в Instagram
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