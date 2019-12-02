Усы Пескова: дочь пресс-секретаря президента запустила свою маску в Instagram

Рекламируют знаменитые усы Лиза, Татьяна Навка и, конечно же, сам Дмитрий Песков.

Дочка пресс-секретаря президента России Лиза Пескова запустила в Instagram свою маску. Выбор пал на знаменитые усы Дмитрия Пескова.

21-летняя Елизавета объясняет, что это очень популярный элемент образа родителя и он, конечно же, будет интересен многим пользователям.

«Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске», — рассказывает девушка.

Чтобы получить себе такую же авторскую маску, достаточно просто подписаться на ее создателя. После того, как процедура будет выполнена, усы станут доступны в Stories.

Рекламная кампания у данной маски на зависть многим — представляют новинку не только сама Лиза, но и ее знаменитый родитель. А вместе с ними «усы Пескова» примерила Татьяна Навка, ей они тоже оказались к лицу.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, чем Владимир Путин займется 31 декабря. Последний рабочий день в этом году выпадает во вторник и президент будет трудиться, сообщает 5-tv.ru.