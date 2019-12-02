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Стас Михайлов рассказал о мистических снимках, повлиявших на их с братом судьбу

По словам певца, он очень любил своего близкого родственника, который разбился на вертолете.

Стас Михайлов рассказал о мистических снимках, повлиявших на их с братом судьбу
Брат Стаса Михайлова разбился на вертолете/http://globallookpress.com/

Певец Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем брате, который был на семь лет его старше. Много лет назад Валерий разбился на вертолете.

Стас Михайлов с братом и мамой. Фото
Стас Михайлов был очень дружен с братом. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

В детстве они с братом фотографировались. На снимках Михайлов стоит с гитарой, а брат — с вертолетом. «Брат, царствие ему небесное, разбился на вертолете. Словно эти снимки отразили наш жизненный путь. Я стою с гитарой и стал артистом, а у него вот такая судьба», — заявил исполнитель.

Как отметил Михайлов, их отец — бортмеханик. Они с братом пошли по стопам родителя, но потом он, в отличие от брата, выбрал другой жизненный путь.

«Брат был на семь лет старше меня. Я его безумно любил. Это то, чего я больше не получу в этой жизни — общения с ним. Я никогда с ним не ругался. Мы вот эти последние годы его жизни много с ним общались. С непониманием, что этого больше не будет. Любая его фраза – это жизненная ориентировка для меня. Тогда было время, когда мы большую часть дня проводили на улице. Он никогда и никого не боялся, был бесстрашным. Порой защищал меня. Но когда он меня защищал, то потом говорил, что дальше я должен сам научиться постоять за себя. Кстати, именно брат показал мне первые аккорды», — заметил Стас Михайлов.

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Валерий МихайловПрограмма "Судьба человека"Стас Михайлов
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Стас Михайлов рассказал о мистических снимках, повлиявших на их с братом судьбу
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