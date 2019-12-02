Экс-участницу «Дома-2» Викторию Романец обвинили в краже

А совсем недавно девушка хвасталась, что купила машину за 5 миллионов рублей.

Экс-участницу скандального реалити-шоу «Дом-2» Викторию Романец обвиняют в краже аксессуара для сотового телефона. Состоятельная девушка пыталась вынести из торговой точки чехол для мобильника. Задержали посетительницу уже на выходе, украденный товар был обнаружен в пакете.

Очевидцы рассказали, что девушка пришла в магазин не одна, а с подругой. Некоторое время звезда рассматривала выставленные на витрине образцы, но ничего Романец не заинтересовало. Зато она привлекла внимание охраны торговой точки.

«За ней наблюдали, она уже вышла к рамкам. Ее остановили и обнаружили у нее в пакете чехол для телефона», — отметил источник.

Пока Виктория не комментирует данное событие, а поклонники удивлены этой новостью, ведь, судя по соцсетям девушки, с достатком у нее все в порядке: дорогие автомобили, фешенебельные рестораны, частые путешествия за границу. А главное, она регулярно подчеркивает, что может обеспечить себя лично.

Например, недавно участница «Дома-2» купила новенький Mercedes за пять миллионов рублей. Оплатить покупку помогли родители. А весной 2018 года она стала обладательницей своего жилья — сейчас в таунхаусе идет ремонт и девушка планирует перебраться в свое жилье к январю, пишет сайт Dni.ru.

Ранее Виктория Романец поделилась с подписчиками результатами работы над своим телом. По словам девушки, она хорошо выглядит благодаря правильному питанию и постоянным физическим нагрузкам, пишет сайт Актуальные новости.