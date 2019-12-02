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«У Ариши переходный возраст»: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью

Балерина призналась, что девочка не всегда ее слушается.

«У Ариши переходный возраст»: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью
Анастасия Волочкова. Фото Global look press

Анастасия Волочкова в авторской колонке на портале Teleprogramma.pro рассказала о своих отношениях с дочерью Ариадной. В последнее время активно муссируется тема, что балерина поссорилась с девочкой, и та даже сбежала от нее к отцу. Но оказалось, что не все так плохо.

По словам Волочковой, Ариадна в настоящий момент переживает не самый простой период – ей 14 лет, переходный возраст. И именно с этим связаны определенные трудности.

«Некоторые мои советы она не принимает, отрицает их, но такие сложности есть во многих семьях. В душе она трогательная и относится ко мне с большой любовью. А уж как ее люблю я!» — сказала артистка.

Несмотря на некоторые сложности в отношениях, девочка гордится своей мамой и ее творческими успехами. Не случайно наследницу балерины видят в первых рядах на ее концертах. Анастасия старается передать своей дочери все то светлое, что есть у нее самой: любовь к людям, доброту, честь.

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«У Ариши переходный возраст»: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью
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