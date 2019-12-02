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Стасу Михайлову делали операцию на сердце с иконой на груди

Как заметил исполнитель, врачи пошли ему навстречу, хотя так, конечно, не принято.

Стасу Михайлову делали операцию на сердце с иконой на груди
Михайлову сделали операцию на сердце в Германии/http://globallookpress.com/

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал об операции на сердце, которую он перенес несколько лет назад. У певца была аритмия и в какой-то момент стало понятно, что без хирургического вмешательства не обойтись.

Стас Михайлов. Фото
Стасу Михайлову сделали операцию на сердце/http://globallookpress.com/

«Что такое концерт? После выступления многие артисты не спят до утра – адреналин прет. Но это в любой профессии. У политиков, у тех, кто на заводах работает. Примерно то же самое. Я, бывает, в день по 2-3 раза летаю в самолетах, поэтому нагрузка очень серьезная. Отсюда начались проблемы с сердцем. Пришлось делать операцию. Вот как раз итог эмоциональных переживаний. Я думаю, что аритмия не только у меня. У меня в день случалось по 2-3 приступа. Ты принимаешь в какой-то момент решение, что дальше идти некуда», — заметил исполнитель.

Как сказал Стас Михайлов, операцию делали в Германии. При этом был риск даже летального исхода. «Я знал, что это риск. Я человек, который, по сути, любит всем управлять, но из-за болезни я не мог это делать. Слава Богу, все прошло хорошо», — сказал Михайлов.

Интересно, что он настоял, чтобы во время операции на груди у него лежала икона. Врачи пошли ему навстречу. «После операции они мне сказали, что лет 15-20 я теперь у них не появлюсь. Пока, к счастью, со здоровьем все нормально», — заметил Стас Михайлов.

Отметим, что при любых проблемах с сердцем необходима консультация врача.

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Тэги:

ГерманияПрограмма "Судьба человека"Стас Михайлов
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Стасу Михайлову делали операцию на сердце с иконой на груди
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