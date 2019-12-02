НОВОСТИ

«Любимые мальчишки»: Катя Семенова представила своего взрослого сына и внука

Знаменитая бабушка души не чает в наследниках.

«Любимые мальчишки»: Катя Семенова представила своего взрослого сына и внука
Екатерина Семенова. Фото https://www.instagram.com/semka0701_official/

Творческая жизнь 58-летней певицы Екатерины Семеновой в последнее время просто кипит. Она активно гастролирует, ведет мероприятия, сама пишет музыку. Да и похорошела она удивительно. Толчок ей дал развод с юмористом Михаилом Церишенко, который изменял звезде 90-х, а та долгое время мирилась с этим, пытаясь исправить ситуацию.

Сейчас же певицу не узнать – она уверенна, сильна и готова к новым свершениям. Однако про свою личную жизнь говорит очень сухо, не показывает частные фото и в своем блоге. Но недавно она призналась своим подписчикам, что нового мужчины у нее нет. Зато есть сын Иван от первого брака с Андреем Батуриным и внук Матвей.

В своем Instagram Семенова поделилась редким фото – оба наследника в одном кадре. Иван крепко обнимает отпрыска, а тот, счастливый, тает в его объятиях.

«Какое же счастье, что есть любимые мальчишки, которые могут вылечить просто своим присутствием! Люблю вас», — написала она.

Ранее Екатерина признавалась, что души не чает в своем Матвейке, который занимается в театральной студии и делает успехи. Но пока знаменитая бабушка даже не думает о будущем внука. И, по большому счету, ей все равно, кем он станет – артистом или обычным менеджером.

«Он должен стать тем, кем захочет. Пусть он будет здоровым и счастливым, как все. А кем – не важно», — говорила Екатерина Семенова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внукЕкатерина СеменоваКатя Семенова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Любимые мальчишки»: Катя Семенова представила своего взрослого сына и внука
Интересно?
Поделись с друзьями: