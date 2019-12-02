«Любимые мальчишки»: Катя Семенова представила своего взрослого сына и внука

Творческая жизнь 58-летней певицы Екатерины Семеновой в последнее время просто кипит. Она активно гастролирует, ведет мероприятия, сама пишет музыку. Да и похорошела она удивительно. Толчок ей дал развод с юмористом Михаилом Церишенко, который изменял звезде 90-х, а та долгое время мирилась с этим, пытаясь исправить ситуацию.

больше по теме Певица Катя Семенова пожаловалась на мизерную пенсию Артистка все еще много работает.

Сейчас же певицу не узнать – она уверенна, сильна и готова к новым свершениям. Однако про свою личную жизнь говорит очень сухо, не показывает частные фото и в своем блоге. Но недавно она призналась своим подписчикам, что нового мужчины у нее нет. Зато есть сын Иван от первого брака с Андреем Батуриным и внук Матвей.

В своем Instagram Семенова поделилась редким фото – оба наследника в одном кадре. Иван крепко обнимает отпрыска, а тот, счастливый, тает в его объятиях.

«Какое же счастье, что есть любимые мальчишки, которые могут вылечить просто своим присутствием! Люблю вас», — написала она.

Ранее Екатерина признавалась, что души не чает в своем Матвейке, который занимается в театральной студии и делает успехи. Но пока знаменитая бабушка даже не думает о будущем внука. И, по большому счету, ей все равно, кем он станет – артистом или обычным менеджером.

«Он должен стать тем, кем захочет. Пусть он будет здоровым и счастливым, как все. А кем – не важно», — говорила Екатерина Семенова.