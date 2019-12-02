Марьянову единственному разрешали звонить супруге из реабилитационного центра

Брат скончавшегося чуть больше двух лет назад актера Дмитрия Марьянова Михаил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал смерть близкого родственника. Михаил сейчас является активным участником судебного процесса.

Напомним, что руководителю реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой светит реальный уголовный срок за неоказание помощи актеру. Впрочем, ее адвокаты все обвинения в адрес женщины считают надуманными. Ее, по их словам, даже не было на рабочем месте, когда случилась трагедия.

«Я знаю, что супруге Димы Ксении Бик посоветовали эту клинику. В этой клинике я его не навещал. Ксения мне сказала, что у них забрали все телефоны. Все общение было запрещено. Но моему брату давали телефон, чтобы он иногда связывался с Ксенией», — заметил Михаил Марьянов.

Как заметил Михаил, он был уверен, что в клинике его брату оказывается самая современная помощь. У него даже мыслей не было, что лечение не проводится по существующим стандартам.

«Когда его положили в этот «Феникс», то сказали, что рядом с ним будет постоянно медсестра. В моем понимании врач-медсестра – это специалист, которая прошла обучение и у которой есть диплом, но все оказалось не совсем так», — заметил Михаил Марьянов.