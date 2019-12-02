НОВОСТИ

Марьянову единственному разрешали звонить супруге из реабилитационного центра

Брат актера заявил, что его родственнику на особых условиях выдавали телефон.

Марьянову единственному разрешали звонить супруге из реабилитационного центра
Марьянов мог звонить жене из реабилитационного центра/http://globallookpress.com/

Брат скончавшегося чуть больше двух лет назад актера Дмитрия Марьянова Михаил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал смерть близкого родственника. Михаил сейчас является активным участником судебного процесса.

Напомним, что руководителю реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой светит реальный уголовный срок за неоказание помощи актеру. Впрочем, ее адвокаты все обвинения в адрес женщины считают надуманными. Ее, по их словам, даже не было на рабочем месте, когда случилась трагедия.

«Я знаю, что супруге Димы Ксении Бик посоветовали эту клинику. В этой клинике я его не навещал. Ксения мне сказала, что у них забрали все телефоны. Все общение было запрещено. Но моему брату давали телефон, чтобы он иногда связывался с Ксенией», — заметил Михаил Марьянов.

Как заметил Михаил, он был уверен, что в клинике его брату оказывается самая современная помощь. У него даже мыслей не было, что лечение не проводится по существующим стандартам.

«Когда его положили в этот «Феникс», то сказали, что рядом с ним будет постоянно медсестра. В моем понимании врач-медсестра – это специалист, которая прошла обучение и у которой есть диплом, но все оказалось не совсем так», — заметил Михаил Марьянов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий МарьяновКсения БикМихаил МарьяновПрограмма "Ты не поверишь!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марьянову единственному разрешали звонить супруге из реабилитационного центра
Интересно?
Поделись с друзьями: