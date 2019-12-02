«Он живой и добрый мужчина»: участница шоу «План Б» рассказала о Тимуре Батрутдинове

Участница шоу «План Б» на ТНТ Анна Козлова покинула проект, но перед уходом девушка рассказала о своих отношениях с другими участницами, об Ольге Бузовой и, конечно же, о Тимуре Батрутдинове.

По словам Анны, свое участие в шоу она предпочитала держать в секрете до самого последнего момента, даже ее родители ничего не знали. Это объясняется их строгостью, вряд ли бы они отпустили свою дочь на Бали для участия в непонятном телепроекте, если бы знали все детали заранее. Как ни странно, но в итоге близкие поддержали Анну и даже похвалили за ее успех, ведь пройти кастинг смогли далеко не все.

Анна рассказала, что ей было очень интересно познакомиться с Тимуром, она давно мечтала о живом общении со звездой и вот мечта наконец-то сбылась. Девушка удивилась искренности и ранимости известного комика, она никак не ожидала, что звезды испытывают те же чувства, что и простые люди, черствость шоу-бизнеса совсем несвойственна Батрутдинову.

«Он абсолютно живой и добрый мужчина, это круто!» — поделилась Анна с порталом Teleprogramma.pro.

Отношения с Ольгой Бузовой также положительно впечатлили нашу героиню. Ольга всегда поддерживала участниц, общалась с ними максимально дружелюбно и оставила о себе исключительно позитивные воспоминания. Ни о каком соперничестве речи не шло.