Все-таки беременна? Кейт Миддлтон тайно побывала в роддоме

Появилось очередное доказательство правдивости слухов о беременности Кейт Миддлтон. Герцогиню видели в одном из роддомов Лондона. Клинику она посетила тайно.

Кроме того, принцесса стала все чаще отказываться от запланированных светских мероприятий. Например, заявила, что не поедет в очередной тур с мужем. Королевская семья никак не комментирует странное поведение герцогини Кембриджской, тем самым лишь подогревая слухи о ее интересном положении.

Журналисты английского издания People даже увидели тайный умысел Кейт в ее визите в госпиталь Kingston. Визит имел неофициальный характер, и на нем принцесса училась медсестринскому делу. Акулы пера тут же пришли к выводу, что это было сделано специально – дабы улучшить уход за четвертым малышом, пока еще не родившимся.

Недавно принцесса засветилась и с другим неофициальным визитом – в пабе. Правда, приходила она сюда вовсе не для того, чтобы отведать взрослых напитков. Здесь решили встретиться родители учеников школы, где обучаются дети Гарри и Кейт. Владелец – один из отцов, для королевской семьи он сделал специальный выход, чтобы они могли спокойно прийти, а также покинуть заведение.