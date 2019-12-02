НОВОСТИ

Все-таки беременна? Кейт Миддлтон тайно побывала в роддоме

Кроме того, герцогиня Кембриджская отказалась от королевского тура.

Все-таки беременна? Кейт Миддлтон тайно побывала в роддоме
Kate Middleton. Фото Global look press.

Появилось очередное доказательство правдивости слухов о беременности Кейт Миддлтон. Герцогиню видели в одном из роддомов Лондона. Клинику она посетила тайно.

Кроме того, принцесса стала все чаще отказываться от запланированных светских мероприятий. Например, заявила, что не поедет в очередной тур с мужем. Королевская семья никак не комментирует странное поведение герцогини Кембриджской, тем самым лишь подогревая слухи о ее интересном положении.

Журналисты английского издания People даже увидели тайный умысел Кейт в ее визите в госпиталь Kingston. Визит имел неофициальный характер, и на нем принцесса училась медсестринскому делу. Акулы пера тут же пришли к выводу, что это было сделано специально – дабы улучшить уход за четвертым малышом, пока еще не родившимся.

Недавно принцесса засветилась и с другим неофициальным визитом – в пабе. Правда, приходила она сюда вовсе не для того, чтобы отведать взрослых напитков. Здесь решили встретиться родители учеников школы, где обучаются дети Гарри и Кейт. Владелец – один из отцов, для королевской семьи он сделал специальный выход, чтобы они могли спокойно прийти, а также покинуть заведение.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Все-таки беременна? Кейт Миддлтон тайно побывала в роддоме
Интересно?
Поделись с друзьями: