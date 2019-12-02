Игорь Крутой подогрел слухи о новом романе Сергея Лазарева

Все больше слухов ходит о личной жизни Сергея Лазарева, а музыкант не опровергает, но и не подтверждает догадки фанатов. Новая фотография в личном Instagram-аккаунте звезды вызвала очередные домыслы его поклонников. На фото Сергей расположился очень близко к певице Ани Лорак, заметно, что молодым людям приятно общество друг друга. Фотографию Лазарев подписал фразой «Хорошего вечера» и загадочно подмигнул своим подписчикам.

В комментариях к этой записи отметился композитор Игорь Крутой, который еще больше подогрел любопытство фанатов. Продюсер игриво спрашивает у Сергея: это атмосфера вечера так повлияла на пару Лазарев-Лорак или есть и другие причины, по которым певец выложил это фото? Некоторые фанаты принялись ожесточенно спорить над сакральным смыслом этих слов, а Ани и Сергей решили не вступать в дискуссию.

Стоит отметить, что Лорак в данный момент встречается с Егором Глебом, продюсером лейбла Black Star. А о Лазареве ходит много слухов, в прессе часто упоминают имя Анны Белодедовой, которую некоторые считают тайной женой певца. Недавно исполнитель выложил видео с участием своих подросших детей, на котором слышен женский смех.