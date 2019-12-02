НОВОСТИ

«Чем больше детей, тем лучше»: Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова

Мать светской львицы надеется, что молодожены порадуют ее прибавлением в семействе.

«Чем больше детей, тем лучше»: Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова
Нарусова ждет внуков от Собчак и Богомолова/http://globallookpress.com/

Мать светской львицы Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ждет рождения ребенка в семье своей дочери, которая несколько месяцев назад вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото
Богомолов и Собчак стали мужем и женой несколько месяцев назад/http://globallookpress.com/

«Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет. Но, если честно, я хочу дожить до возраста, когда мой внук Платон станет взрослым. Сейчас я много времени провожу с ним, мы гуляем. А вот спортом практически не занимаюсь. К примеру, в бассейне не могу плавать», — сказала Людмила Нарусова.

Также мать Ксении Собчак высказалась о доме, который строит ее дочь. «Это ее проект, я не вмешиваюсь. Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель. За всем лично следит. Ксения несколько комнат в доме для меня выделит», — заявила женщина.

Кстати, по возможности Людмила Нарусова общается с Константином Богомоловым. Она ходит в театр на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем. «Нечасто, но мы с Константином общаемся. Как правило, встречаемся на семейных праздниках», — заметила Людмила Нарусова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакЛюдмила НарусоваПлатон ВиторганПрограмма "Ты не поверишь!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Чем больше детей, тем лучше»: Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова
Интересно?
Поделись с друзьями: