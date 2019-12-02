«Самой последней модели!»: бойфренд Волочковой подарил ей два iPhone 11

Смартфон iPhone 11 Pro никак не даст покоя российским звездам. Модель с тремя камерами то и дело оставляет свой след. Первым с новомодным телефоном отметился Киркоров, в сентябре король поп-сцены с гордостью показал у себя в блоге подарок от поклонника, заявив, что это и есть та самая вожделенная модель. Но на деле оказалось, что это всего лишь «десятка».

Накануне засветилась с iPhone 11 и Ксения Собчак. В своем блоге она не преминула упомянуть, что у нее есть сей гаджет. И только его потрясающие три камеры способны делать фантастические снимки. Хейтеры тут же засмеяли звезду, заметив, что в то время, как она постит фоточки с Мальдив, на самом деле находится в Москве. Кое-кто вспомнил, что Собчак это делает намеренно, в целях безопасности, но осадочек уже остался…

И вот на арену цирка «Звезды и их дорогие игрушки» вышла Анастасия Волочкова! Балерина тоже не смогла пройти мимо и сообщила своим поклонникам, что получила в подарок не один телефон, а целых два. «Самой последней модели!» — подчеркнула звезда.

Подарки, по словам Анастасии, сделал ее любимый мужчина. Один телефон он подобрал под цвет ее глаз – зеленый, а второй – золотой. Видимо, под цвет интерьера дома артистки.