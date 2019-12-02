НОВОСТИ

«Самой последней модели!»: бойфренд Волочковой подарил ей два iPhone 11

Балерина пришла в восторг от дорогого подарка.

«Самой последней модели!»: бойфренд Волочковой подарил ей два iPhone 11
Анастасия Волочкова. Фото Global look press.

Смартфон iPhone 11 Pro никак не даст покоя российским звездам. Модель с тремя камерами то и дело оставляет свой след. Первым с новомодным телефоном отметился Киркоров, в сентябре король поп-сцены с гордостью показал у себя в блоге подарок от поклонника, заявив, что это и есть та самая вожделенная модель. Но на деле оказалось, что это всего лишь «десятка».

Накануне засветилась с iPhone 11 и Ксения Собчак. В своем блоге она не преминула упомянуть, что у нее есть сей гаджет. И только его потрясающие три камеры способны делать фантастические снимки. Хейтеры тут же засмеяли звезду, заметив, что в то время, как она постит фоточки с Мальдив, на самом деле находится в Москве. Кое-кто вспомнил, что Собчак это делает намеренно, в целях безопасности, но осадочек уже остался…

И вот на арену цирка «Звезды и их дорогие игрушки» вышла Анастасия Волочкова! Балерина тоже не смогла пройти мимо и сообщила своим поклонникам, что получила в подарок не один телефон, а целых два. «Самой последней модели!» — подчеркнула звезда.

Подарки, по словам Анастасии, сделал ее любимый мужчина. Один телефон он подобрал под цвет ее глаз – зеленый, а второй – золотой. Видимо, под цвет интерьера дома артистки.

«Спасибо моему молодому человеку за этот подарок. Это очень прикольно, очень классно и очень красиво», — сказала она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиНастя Волочкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Самой последней модели!»: бойфренд Волочковой подарил ей два iPhone 11
Интересно?
Поделись с друзьями: