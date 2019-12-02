Ларчик просто открывался: Собчак напрасно заклевали за фото с Мальдив

Ксения Собчак не угодила – на сей раз светскую львицу злопыхатели осудили за старую фотографию. В своем блоге она разместила кадр с Мальдив в то время, как находилась в Москве.

«Постит сторис и фото из рая, а сама пашет в аду светских мероприятий. У нас только вопрос — зачем? К чему все эти игры в города?» — написал, к примеру, Telegram-канал «Только никому…».

А между тем Ксения Анатольевна ранее уже отвечала на этот вопрос в интервью журналу Wonder. Но, поскольку с тех пор прошел уже год и многое позабылось, напомним. В целях безопасности журналистка намеренно старается не афишировать свое местоположение.

«Я не ставлю геотег своего дома, у меня определенные правила пользования Instagram, мои враги часто на это попадаются. Я никогда не пощу фотки оттуда, где я нахожусь. Часто делаю это с задержкой. Люди удивляются: «Как же? Мы же видели тебя сегодня там-то и там-то». Я и stories выставляю крайне редко», — объясняла она.

А как вы считаете, подобные меры способствуют безопасности?