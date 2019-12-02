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«Он мне подсказывает»: Александра Захарова завершила дело отца

Актриса закончила начатую Марком Анатольевичем постановку «Капкан».

«Он мне подсказывает»: Александра Захарова завершила дело отца
Александра Захарова. Фото Global look press.

Прошло два месяца со дня кончины режиссера «Ленкома» Марка Захарова. И вот 2 декабря в театре состоится премьера спектакля «Капкан», который начинал ставить сам маэстро. Завершала работу отца Александра Захарова.

Сделать ей это было совсем непросто – все-таки она актриса, а не режиссер, призналась Захарова журналисту МК. Иногда Александра выбегала на сцену, проигрывала сама роль и только потом объясняла, что здесь не так и как нужно поступить актерам труппы.

Удивительно, но весь состав «Ленкома» отнесся к ней с большим понимаем и сразу же стал беспрекословно слушаться. Захарова призналась, что даже при отце между режиссером и артистами периодически возникали споры, а теперь – нет. Видимо, уважение к памяти отца играет свою роль.

Захаров с актерами. Фото
Захаров с актерами. Фото: Анатолий Жданов, КП.

Работая над спектаклем, Александра старалась, чтобы он получился таким, как был бы у ее родителя на 100%. «Не знаю, что будет дальше, есть ощущение, что я куда-то лечу. Но, с другой стороны, есть центр в голове и голос: я слышу, как он меня ругает: «Не порть породу»», — призналась она.

Чтобы понять, что чувствовал отец, как он работал, актриса достала его записи. Иногда у него появлялись новые мысли, и он подклеивал в блокнот кусочки, а на них ставил надпись – «отогнуть». Порой Захаровой кажется, что это для нее. Режиссер предчувствовал свой уход и в последнее время часто вспоминал былое, давал наставления дочери. Но та, как могла, отгоняла плохие мысли и боролась за жизнь папы.

«У меня до сих пор есть рефлекс позвонить и спросить… Наверное, это безумием кажется, но у меня ощущение, что он мне подсказывает, помогает», — сказала Александра.

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«Он мне подсказывает»: Александра Захарова завершила дело отца
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