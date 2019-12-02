НОВОСТИ

«Я никогда ни о чем не жалел»: Артем Михалков высказался о расставании с женой

В 2013 году актер развелся с журналисткой Дарьей, от которой у него есть дочь Наташа.

«Я никогда ни о чем не жалел»: Артем Михалков высказался о расставании с женой
Артем Михалков очень ревнует дочь/http://globallookpress.com/

Актер Артем Михалков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался по поводу расставания со своей супругой. В 2013 году он развелся с журналисткой Дарьей Михалковой, от которой у него есть семнадцатилетняя дочь Наташа. Журналисты спросили, не говорили ли Артёму его звёздные родители Никита и Татьяна Михалковы, что торопиться в свое время с женитьбой было не нужно.

Наташа Михалкова. Фото
Внучка Никиты Михалкова прекрасно рисует/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Мы сами делали этот выбор. Я никогда ни о чем не жалел. И сестра Надя тоже. Я не говорю о какой-то конкретной ситуации, но каждый делает свой выбор. Это правильно», — сказал актер.

При этом сейчас актер заботится о своей дочери Наташе. «Я другой человек. Я ее очень ревную. И к мальчикам, и к не мальчикам. Я просто очень ценю отношения с ней. Если кто-то ярко появится около нее из молодых людей, то буду наблюдать. Всегда переживаю за нее. Она моя единственная дочь», — сказал Артем Михалков.

Как заметил актер, его дочь прекрасно рисует. Сама она заявила, что развивается, как может. «Пока для семьи, для родственников делаю подарки в виде рисунков. Папе, маме, бабушке. У нас очень дружная семья», — заметила семнадцатилетняя девушка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Артем МихалковНаташа МихалковаНикита МихалковПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна Михалкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я никогда ни о чем не жалел»: Артем Михалков высказался о расставании с женой
Интересно?
Поделись с друзьями: