«Я никогда ни о чем не жалел»: Артем Михалков высказался о расставании с женой

В 2013 году актер развелся с журналисткой Дарьей, от которой у него есть дочь Наташа.

Актер Артем Михалков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался по поводу расставания со своей супругой. В 2013 году он развелся с журналисткой Дарьей Михалковой, от которой у него есть семнадцатилетняя дочь Наташа. Журналисты спросили, не говорили ли Артёму его звёздные родители Никита и Татьяна Михалковы, что торопиться в свое время с женитьбой было не нужно.

«Мы сами делали этот выбор. Я никогда ни о чем не жалел. И сестра Надя тоже. Я не говорю о какой-то конкретной ситуации, но каждый делает свой выбор. Это правильно», — сказал актер.

При этом сейчас актер заботится о своей дочери Наташе. «Я другой человек. Я ее очень ревную. И к мальчикам, и к не мальчикам. Я просто очень ценю отношения с ней. Если кто-то ярко появится около нее из молодых людей, то буду наблюдать. Всегда переживаю за нее. Она моя единственная дочь», — сказал Артем Михалков.

Как заметил актер, его дочь прекрасно рисует. Сама она заявила, что развивается, как может. «Пока для семьи, для родственников делаю подарки в виде рисунков. Папе, маме, бабушке. У нас очень дружная семья», — заметила семнадцатилетняя девушка.