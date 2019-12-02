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«Ксюха – настоящая «баба с яйцами»: экс-возлюбленный Бородиной вспомнил их роман

Адвокат Михаил Терехин не жалеет об отношениях с ведущей проекта «Дом-2».

«Ксюха – настоящая «баба с яйцами»: экс-возлюбленный Бородиной вспомнил их роман
Бородина несколько лет жила с Терехиным/http://globallookpress.com/

Адвокат Михаил Терехин, который несколько лет жил с телеведущей Ксенией Бородиной, вспомнил их бурный роман. Он считает, что их расставание произошло не только из-за его тяжелого характера. В то же время он подчеркнул, что откровенно пользовался девушкой в последние месяцы отношений вместо того, чтобы любить ее.

Ксения Бородина. Фото
Бородина несколько лет жила с адвокатом/http://globallookpress.com/

Терехин считает, что у них не было физического притяжения друг к другу. При этом налево он пойти не мог, потому что уважал свою вторую половинку. Кроме того, о его похождениях сразу бы все узнали. Как отметил Терехин, ему приходилось держаться.

Как сказал адвокат, Бородина признавалась ему, что ей некомфортно выстраивать отношения с армянином. Он ей многое запрещал. Сейчас же она замужем за мужчиной из Дагестана, бизнесменом Курбаном Омаровым. Как считает Терехин, телеведущей просто нравятся горячие парни.

«Ксюха — настоящая «баба с яйцами». Вряд ли ко мне кто-то будет так относиться, как Бородина. Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки», — заявил адвокат, слова которого приводит «СтарХит».

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Тэги:

Ксения БородинаКурбан ОмаровМихаил Терехин
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«Ксюха – настоящая «баба с яйцами»: экс-возлюбленный Бородиной вспомнил их роман
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