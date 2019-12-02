НОВОСТИ

Дочь Вербер пытается выйти из депрессии после смерти мамы

Она уехала во Львов, чтобы отдохнуть в SPA-отеле.

Дочь Вербер пытается выйти из депрессии после смерти мамы
Катя Вербер. Фото https://www.instagram.com/katiaverber/

Прошло почти 4 месяца после смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер, однако ее дочь Катя до сих пор не может оправиться от горя. В своем блоге она призналась, что впала в сильную депрессию. Однако девушка прекрасно понимает – бесконечно так продолжаться не может, и решила предпринять меры.

Она нашла в себе силы отправиться во Львов в SPA-отель, где будет отдыхать 10 дней.

«Я прохожу тут детокс-программу и привожу свои мысли в порядок. Медицинские процедуры, правильное питание и безмятежный отдых. Тут у меня создается ощущение внутренней гармонии и спокойствия», — сообщила она.

Отметим, что Катя и раньше сообщала своим подписчикам, дескать, теперь все будет по-другому и она будет выходить на связь, станет сообщать о новинках в мире моды, продолжит дело мамы и так далее. Но после этого опять надолго пропала. Будем надеяться, что идея с отдыхом благотворно повлияет на девушку.

А как вы считаете, релакс в SPA-отеле может спасти от депрессии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ВерберЕкатерина ВерберКатя Вербер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Вербер пытается выйти из депрессии после смерти мамы
Интересно?
Поделись с друзьями: