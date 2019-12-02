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«Не судите меня строго»: Волочкова наконец-то простила свою маму

Балерина все еще холодно относится к родительнице, но первый шаг к примирению сделан.

«Не судите меня строго»: Волочкова наконец-то простила свою маму
Анастасия Волочкова. Фото Владимира Веленгурина КП.

Анастасия Волочкова не раз рассказывала о сложных отношениях с матерью. Когда-то Тамара Владимировна помогала балерине в продвижении. Но споры между женщинами в этой области были бесконечными. Однажды дело дошло до рукоприкладства.

«Перед концертом мы спорили с мамой в гримерной из-за «Умирающего лебедя», я доказывала ей, что его нельзя ставить в начале концерта, потому что это медленный номер и зрители просто сразу уснут. И когда мама поняла, что ей меня не переспорить, она ударила меня по голове», — написала звезда в своей книге «Плата за успех».

Кроме того, Анастасия считает, что мать плохо влияла на дочь Ариадну, которая в настоящее время решила жить со своим отцом. В какой-то момент балерина поняла, что не может ужиться с родительницей, и отправила ее домой.

Волочкова с мамой. Фото
Волочкова с мамой. Кадр программы «В теме»

Волочкова до сих пор не хочет близко общаться с Тамарой Владимировной. Она призналась, что у нее нет никакого желания обнять ее или поцеловать. Однако понимает, что так быть не должно. В итоге нашла в себе силы и посвятила матери несколько теплых строк в книге «Расплата за успех».

«Огромное спасибо хочу сказать моей маме. И не судите меня строго», — написала она.

По словам балерины, она простила свою маму. Кстати, с дочерью у артистки тоже стали налаживаться отношения. Недавно 14-летнюю девочку видели в первых рядах на ее представлении. Журналисту Teleprogramma.pro она сказала, что очень гордится своей знаменитой матерью.

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«Не судите меня строго»: Волочкова наконец-то простила свою маму
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