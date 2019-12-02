«Мне было не до смеха»: сын Сафронова отошел от позора и обратился к поклонникам

Пианист Лука Сафронов, оправившись от первого шока после инцидента в самолете, обратился к своим поклонникам в блоге.

«Дорогие друзья! Приветствую вас! Несмотря на то, что инцидент, произошедший со мной, выглядел смешно и банально со стороны, мне в тот момент было, конечно, не до смеха. Но, даже несмотря на всю глупость ситуации, в которую я попал, многие из вас высказали слова поддержки и сочувствия. Я безмерно вам благодарен и в будущем обещаю вас радовать, но не только попаданием в подобные ситуации. Но и своей профессиональной деятельностью музыканта. Спасибо вам большое!» — сказал Лука.