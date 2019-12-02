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«Мне было не до смеха»: сын Сафронова отошел от позора и обратился к поклонникам

Благодаря словам поддержки мужчина смог взять себя в руки.

«Мне было не до смеха»: сын Сафронова отошел от позора и обратился к поклонникам
Лука Сафронов. Фото Global look press.

Пианист Лука Сафронов, оправившись от первого шока после инцидента в самолете, обратился к своим поклонникам в блоге.

«Дорогие друзья! Приветствую вас! Несмотря на то, что инцидент, произошедший со мной, выглядел смешно и банально со стороны, мне в тот момент было, конечно, не до смеха. Но, даже несмотря на всю глупость ситуации, в которую я попал, многие из вас высказали слова поддержки и сочувствия. Я безмерно вам благодарен и в будущем обещаю вас радовать, но не только попаданием в подобные ситуации. Но и своей профессиональной деятельностью музыканта. Спасибо вам большое!» — сказал Лука.

Напомним, 29-летний внебрачный сын знаменитого художника Никаса Сафронова приобрел неожиданную славу благодаря нелепому случаю в туалете самолета. Грузный мужчина застрял в унитазе и призвал на помощь людей. Пока музыкант выбирался из оков авиаловушки, нашлись те, кто снял этот деликатный момент на камеру телефона. Видео моментально разлетелось по Сети.

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Никас СафроновсамолетЧП в самолете
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«Мне было не до смеха»: сын Сафронова отошел от позора и обратился к поклонникам
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