«Я хочу остаться здесь»: Мирослава Дума впервые рассказала про свою смертельную болезнь

Признанная мировая икона стиля, модный обозреватель Мирослава Дума смертельно больна, врачи ей отвели всего 7 месяцев. Это шокирующее заявление 34-летняя женщина сделала в своем блоге.

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Врачи диагностировали у Мирославы некое «редкое заболевание легких», какое именно – девушка не уточнила, но оно связано с иммунной системой. О своем недуге она узнала несколько месяцев назад и именно этот период стал самым лучшим в ее жизни. По словам журналистки, она впервые увидела, как прекрасен мир вокруг, как чудесны окружающие ее люди, небо над головой, природа…

«Я внезапно поняла, как сильно я хочу остаться здесь. Как будто раньше я жила на другой планете. Теперь я каждое утро просыпаюсь счастливой только потому, что могу прожить еще один день. Я больше не прошу Бога о чем-то большем и не пытаюсь бежать быстрее», — написала Мирослава.

Только сейчас она поняла, что прожила свою жизнь неправильно. Все 34 года журналистка пыталась доказать что-то другим, добиться чего-то и показать, какая она молодец. А вместо этого ей всего лишь нужно было полюбить себя такой, какая она есть и наслаждаться каждым мгновением.

Мирослава считает, что своей бесконечной гонкой к успеху, сама довела себя до стресса. И, как следствие, подрыва иммунной системы. Она никого не винит и благодарит всех людей, которые помогали ей по жизни.

Напомним, Мирослава Дума является одним из соучредителей благотворительного фонда «Планета Мира». Замужем за предпринимателем Алексеем Михеевым, воспитывает троих детей: 9-летнего сына и двух дочерей 5-ти и 2-х лет. Занимается продвижением ЦУМа, ведет колонки в глянцевых журналах, пропагандируя семейные ценности.