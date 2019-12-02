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Киркоров заплатил за день рождения дочери свыше 1 млн рублей

Праздник прошел в духе чудесной восточной сказки.

Киркоров заплатил за день рождения дочери свыше 1 млн рублей
Филипп Киркоров. Фото Global look press.

Филипп Киркоров не раз признавался, что питает страсть к восточной культуре. Поэтому не удивительно, что день рождения своей дочери Аллы Виктории он решил превратить в сказку «Аладдин».

На восьмилетие девочку порадовали богатым столом в ресторане на Рублевке «Шале Березка», золотым и парчовым убранством, воздушными гимнастками, одетыми в роскошные восточные костюмы.

Приглашенная малышня веселилась вместе с клоунами и акробатами, взрослых развлекал Александр Ревва. Впрочем, главным конферансье и заводилой был сам Филипп. Здесь помог побочный бизнес поп-короля – он является соучредителем фирмы, организующей детские праздники. Поэтому все было на высоте!

Как сообщает КП, Киркоров потратил на праздник свыше 1 млн рублей, но чего только не сделаешь ради любимой наследницы, которая, как две капли воды похожа на маму!

В числе звездных гостей Аллы-Виктории были отпрыски Стаса Михайлова, Евгения Плющенко, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин, Татьяны Навки.

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Киркоров заплатил за день рождения дочери свыше 1 млн рублей
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