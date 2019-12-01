Воссоединившихся The Pussycat Dolls раскритиковали за «стриптиз» в прайм-тайме

В конце ноября на британском шоу X Factor состоялось грандиозное возвращение на сцену икон поп-музыки — женской группы The Pussycat Dolls. Артистки исполнили попурри из своих хитов, зажигательно станцевали и сообщили, что это не разовая акция — они и впрямь вернулись.

Всё хорошо, да вот только наряды на красотках были такие, будто они только что вышли из стриптиз-клуба, да и танцы, сами понимаете, соответствующие. Зрители, особенно родители школьников, остро отреагировали на это выступление, ведь программа была показана в прайм-тайм, когда вся семья еще у экранов телевизоров.

Издание The Sun опубликовало несколько критических отзывов от людей, посмотревших шоу. Многие из них недовольны тем, какую модель поведения певицы продемонстрировали девочкам, сидящим у экранов. Самой группе этот скандал только на руку — всё пойдет в пиар из триумфального воссоединения.

Напомним, коллектив был собран в 1995 году и распался в 2010-ом. Сначала они был только танцевальной группой, но потом стали выпускать хитовые песни. При этом группа активно участвовала в рекламных кампаниях в качестве моделей и выпускала свои линейки товаров. Главная вокалистка Николь Шерзингер позже стала судьей на шоу X Factor, отсюда и появление воссоединенной пятерки на этой телепередаче.